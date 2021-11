Predsednik Pahor je v Državni zbor posredoval predlog za imenovanje prve namestnice predsednika računskega sodišča, v prihodnjem tednu javna predstavitev

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, v sredo, 24. novembra 2021, predsedniku Državnega zbora Republike Slovenije Igorju Zorčiču posredoval predlog z obrazložitvijo, da Državnemu zboru za prvo namestnico predsednika Računskega sodišča Republike Slovenije predlaga v imenovanje mag. Majo Bilbija, magistrico znanosti s področja davčnega prava, vrhovno državno revizorko na Računskem sodišču Republike Slovenije.



Predsednik Pahor ocenjuje, da je mag. Maja Bilbija zaradi svojega znanja in dolgoletnih izkušenj na področju javnofinančnih vprašanj in državnih revizij primerna kandidatka za predlagano mesto. S svojim dosedanjim delom je dokazala, da je visoko strokovno usposobljena, izkušena, sposobna in motivirana, da prevzame izziv postati članica računskega sodišča. Po pogovorih z vodji poslanskih skupin je predsednik ugotovil, da kandidatka uživa tudi zadostno podporo poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije.



Državni zbor o kandidatki glasuje najkasneje v 30-ih dneh po prejemu predloga, glasovanje je tajno, kandidatka je izvoljena, če zanjo glasuje večina vseh poslancev.



Po odločitvi predsednika republike o izboru kandidatke in pred glasovanjem v Državnem zboru je predvidena javna predstavitev predlagane kandidatke v Predsedniški palači. Mag. Maja Bilbija se bo javnosti predstavila prihodnji teden.