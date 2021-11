Predsednik Pahor je sprejel predstavnike Sveta muslimanskih in judovskih voditeljev

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel predstavnike Sveta muslimanskih in judovskih voditeljev.Visoki verski voditelji pripadnikov islamske in judovske veroizpovedi v Evropi si prizadevajo za dialog in miroljubno sožitje med kulturami in verami ter spodbujajo kulturo spoštovanja med ljudmi različnih veroizpovedi in spoštovanja verskih identitet. Svet muslimanskih in judovskih voditeljev Muslim Jewish Leadership Council - MJLC je štirinajst evropskih verskih voditeljev - sedem judovskih in sedem muslimanskih -, ustanovilo leta 2016 na Dunaju, tokrat pa so se srečali v Ljubljani.Svetu voditeljev muslimanskih in judovskih veroizpovedi sopredsedujeta dr. Nedžad Grabus, nekdanji mufti v Ljubljani, in Pinchas Goldschmidt, vrhovni rabin v Moskvi.Ob tem dodajmo, da je predsednik republike Borut Pahor pred kratkim nastopil kot osrednji govornik na letošnjem forumu skupine G20 o medkulturnem in medverskem dialogu »Interfaith Forum« v Bologni. Udeležba predsednika Pahorja na forumu je potrdila njegovo zavezanost evropskim vrednotam strpnosti in sožitja in rednih ter zavzetih pozivov k dialogu. Forum je bil hkrati priložnost za srečanja z visokimi verskimi voditelji, med katerimi so bili tudi nekateri predstavniki Sveta MJLC.Foto: Bor Slana/STA