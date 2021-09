Predsednik Pahor s študenti Univerze Fordham o vlogi demokracije v sodobni družbi ter o viziji in pogumu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes na povabilo študentov prava udeležil pogovora na Pravni fakulteti Univerze Fordham v New Yorku.Predsednik Pahor je s skupino petdesetih doktorskih študentov prava razpravljal o volilnem pravu, o vlogi volitev v demokraciji, rastoči polarizaciji v družbi, svobodi govora in regulaciji ob novih tehnologijah. Študentje so predsedniku republike zastavljali vprašanja o temah, ki jih zanimajo. Pogovor je potekal pri predmetu, ki ga predava gostujoči profesor na Univerzi Fordham dr. Jurij Toplak, sicer predavatelj z Univerze v Mariboru in Alma Mater Europea.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSPredsednik Pahor je študentom prava predstavil svoje izkušnje z volitvami in demokracijo. Ob tem je prisotne zanimalo, ali naj bi izvoljeni predstavniki ravnali po željah ljudi, ki so jih izvolili, ali po svoji vesti oz. prepričanjih. Predsednik Pahor je dejal, da mora politik imeti svojo vizijo in slediti srcu in sanjam - hkrati pa razumeti dolžnost in odgovornost, da ljudi prepriča v svojo vizijo in jih vodi, ker mu zaupajo.Študente je zanimal tudi vpliv pandemije in novih tehnologij na oblikovanje volilnih ravnanj volilcev. Predsednik je poudaril, da je pri vsakih volitvah, ne glede na način oddaje glasu, ključno zaupanje v legitimnost izvedbe volitev, saj je najpomembnejše, da volilec ne dvomi v rezultat. Zato je to najpomembnejše vprašanje pri posodabljanju volitev skladno z novimi tehnološkimi možnostmi. Študente je zanimalo tudi vprašanje svobode izražanja, pasti, ki jih prinašajo socialna omrežja in regulacij, ki jih bodo zahtevala. Predsednik je pojasnil svoje prepričanje, da lahko socialna omrežja izkoristimo v dobre namene in da so nove tehnologije tu za to, da jih spoznamo ter uporabimo v skupno dobro. Kot eno izmed temeljnih svoboščin je izpostavil svobodo izražanja, ki je neizpodbitna.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSSpregovorili so tudi o referendumu kot instrumentu demokracije in njegovi uporabi za primere, kakršen je imel za posledico brexit. Študente je zanimalo, kaj predsednik ocenjuje kot najtežje trenutke svoje politične kariere in kaj kot največje dosežke, pa tudi, kako vidi svojo prihodnost ter kaj bi svetoval njim. Dejal je, da je po vseh izkušnjah prepričan, da je treba imeti strast, pogum in odločenost, da slediš svoji viziji - hkrati pa pogum, da izgubiš, se pobereš in vztrajaš. Potem ti ljudje zaupajo, v tebi najdejo navdih in ti sledijo.Predsednika Pahorja sta ob prihodu na Univerzo sprejela dekan Fordham Law School Matthew Diller in prodekan Joseph Landau. Dekan je predsedniku na kratko predstavil zgodovino Univerze Fordham, ki so jo v Bronxu v New Yorku leta 1841 ustanovili jezuiti in ima danes 16 tisoč študentov. Na letošnji Šanghajski lestvici najboljših univerz sveta je Univerza Fordham v pravu na 24. mestu.Pravna fakulteta šteje 1500 diplomantov in študentov prava, ki prihajajo iz 80 držav sveta, eden tudi iz Slovenije.