Predsednik republike je sprejel finalistki in finaliste projekta "Učitelj sem! Učiteljica sem!".

Projekt "Učitelj sem! Učiteljica sem!" poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.Namen projekta je dati glas učiteljem, ki svoje delo čutijo kot poslanstvo in z izjemno predanostjo iščejo v učencih njihove najboljše lastnosti, jih spodbujajo k najsijajnejšim dosežkom ter so lahko vzorniki prihodnjim generacijam učiteljev.Zmagovalec projekta bo Slovenijo zastopal na svetovnem izboru za najboljšega učitelja Global Teacher Prize. Finalistkama in finalistom se bodo na sprejemu pridružili tudi njihovi učenci, ki bodo posebej za to priložnost predstavili šolske dejavnosti, ki jih skupaj ustvarjajo.Letošnji finalistki in finalisti projekta so:- Nermin Bajramović, OŠ narodnega heroja Rajka Hrastnika, Hrastnik,- Vera Granfol, OŠ Gornja Radgona, Gornja Radgona,- Hedvika Lopatič, OŠ Brežice, Brežice,- Uroš Ocepek, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Trbovlje in- Simon Purger, OŠ Polhov Gradec, Polhov Gradec.Sprejemu so prisostvovali predstavniki Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenija), saj projekt "Učitelj sem! Učiteljica sem!", katerega namen je širiti dobre prakse učiteljev in učiteljic v slovenskih šolah, poteka pod njihovih okriljem.Foto: nebojša Tejić / STAFoto: Nebojša Tejić / STA