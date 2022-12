Predsednik republike ob jubilejih Doma upokojencev Gradišče: »Praznujete posebno človečnost, ki se nas je vseh, ki smo jo doživeli, posebej dotaknila«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes dopoldan obiskal Dom upokojencev Gradišče. Predsednik republike se je na povabilo stanovalcev in zaposlenih udeležil slovesnosti, na kateri so proslavili 40-letnico delovanja doma in se razveselili odprtja novih prostorov Dnevnega centra Mavrica ter prostora za začasne namestitve. Predsednik Pahor je bil na prireditvi slavnostni govornik.»V Sloveniji smo doslej, zlasti pa v času samostojnosti, razvili zavidljivo infrastrukturo objektov in sijajnih ljudi, ki v teh objektih skrbijo za svoje varovance,« je ocenil predsednik republike po tem, ko je v času svojih obeh mandatov obiskal veliko institucij, ki povsod po Sloveniji skrbijo za blaginjo skupnosti. V slavnostnem govoru je zato izrazil hvaležnost vsem, ki skrbijo za stanovalce v domovih starejših po domovini. »To je nenadomestljivega pomena,« je poudaril predsednik Pahor in dodal, da je njihove srčne dobrote in izjemnega znanja v Sloveniji veliko, na kar smo lahko zelo ponosni. »Dom upokojencev Gradišče poleg jubilejev praznuje posebno človečnost, ki se nas je vseh, ki smo jo doživeli, posebej dotaknila,« je zaposlenim in stanovalcem čestital predsednik republike in poudaril, da moramo kot skupnost starejšim zagotoviti dostojno jesen življenja.Foto: Bor Slana/STAOb tej priložnosti je predsednik Pahor zaposlenim v Domu upokojencev Gradišče ob 40-letnici delovanja vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za predanost svojemu poslanstvu, s katerim žlahtnijo vsakdan srebrne generacije. Priznanje je v imenu zaposlenih sprejela direktorica doma Jana Hreščak, slovesnost pa so sklenili s hebrejskim pregovorom, da je star človek v hiši znamenje sreče.Začetek dejavnosti Doma upokojencev Gradišče sega v leto 1922, ko se je v Stari Gori pričela dejavnost oskrbe starejših, pred 70 leti se je dom iz Stare Gore preselil v Gradišče, od leta 1984 pa deluje v sedanji stavbi, ki je dobila prizidek, v katerem bodo starejšim na voljo storitve dnevnega varstva in začasne namestitve z namenom izvajanja celostne oskrbe za tiste, ki še živijo v svojem domačem okolju.Foto: Bor Slana/STA