Predsednik Pahor poslal Charlesu Michelu, predsedniku Evropskega sveta, pismo voditeljev Procesa Brdo Brijuni

Skupno pismo voditeljev držav Procesa Brdo Brijuni:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes poslal Charlesu Michelu, predsedniku Evropskega sveta, skupno pismo voditeljev držav Procesa Brdo Brijuni, v katerem pozivajo Evropski svet, naj določi datum za začetek pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo in za nadaljevanje pogajanj z drugimi državami kandidatkami.Pismo je podpisalo sedem voditeljev in predsednik Pahor. Predsednik Kosova Thaci je predsednika Pahorja obvestil, da poziv sicer podpira, vendar ga ne bo podpisal, ker so se ostali voditelji odločili, da se v tem pozivu osredotočijo na Severno Makedonijo in Albanijo, predsednik Thaci pa je vztrajal, da bi dodali tudi poziv za vizno liberalizacijo EU s Kosovom.