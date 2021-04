Predsednik republike je danes sprejel predstavnike nekaterih civilnih iniciativ

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na njihovo pobudo sprejel predstavnike nekaterih civilnih iniciativ, ki se ne strinjajo s sprejetimi epidemiološkimi ukrepi na področju vzgoje in izobraževanja. Predsednik republike jih je na pogovor sprejel zato, ker meni, da mora potekati reden dialog tudi o teh vprašanjih, prav zaradi zelo različnih stališč. Obenem je poudaril, da sam popolnoma zaupa strokovnim odločitvam v boju z epidemijo in k temu poziva tudi ostale.Na pogovoru so sodelovali predstavniki civilnih iniciativ "Otrok ne damo", "Delavci v vzgoji in izobraževanju proti prisili", "Starši za ustavno presojo nošenja mask med poukom" in "Slovenski zdravniki". Na srečanju so predstavili svoja kritična stališča in mnenja do ukrepov vlade, ki zadevajo tako učence in dijake, kot tudi učitelje na vseh stopnjah izobraževanja. Posebej so opozorili, da nimajo možnosti dialoga s predstavniki vlade in da kljub zahtevam niso dobili strokovnih utemeljitev za uvedene ukrepe.Foto: UPRS