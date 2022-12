Sklepno srečanje Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije s predstavniki vlade v znamenju pregleda dosežkov Odbora in pogleda v prihodnost

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes dopoldan na sklepnem srečanju sestal s članicami in člani Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije: prof. dr. Klemnom Bergantom, prof. dr. Mileno Horvat, prof. dr. Jadranom Lenarčičem, prof. dr. Andrejo Kutnar, prof. dr. Andrejem Simončičem in Uršo Zgojznik.Sklepnega srečanja so se udeležili tudi minister za okolje in prostor Uroš Brežan, državni sekretar na ministrstvu Uroš Vajgl in glavna podnebna pogajalka Tina Kobilšek.Foto: Bor Slana/STAPredsednik republike se je na sklepnem srečanju zahvalil članicam in članom Odbora za dobro opravljeno delo, hvaležnost pa je izrazil tudi njihovim predhodnikom v prvi sestavi Odbora. »Z ustanovitvijo Odbora, z delom in priporočili smo poskušali prebiti politično in institucionalno ravnodušnost do podnebnih sprememb,« je poudaril predsednik Pahor in izrazil veselje, da ima Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije dediščino, s katero lahko z optimizmom zremo v prihodnost. Načrtovano je sprejetje ambicioznejših ukrepov iz zakonodajnega svežnja EU »Pripravljeni na 55« in sprejetje Zakona o varstvu okolja, ki uvaja kavcijski sistem povratne embalaže in ustanavlja Podnebni svet – neodvisno, nacionalno znanstveno posvetovalno telo za podnebno politiko, ki bo predvidoma začelo delovati v prvi polovici leta 2023.Minister Brežan in državni sekretar Vajgl sta ob tej priložnosti predstavila podrobno analizo petnajstih (15) Priporočil, ki jih je od ustanovitve do danes sprejel Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije. V analizi je ministrstvo ugotovilo, da je vlada večini predlogov Odbora sledila oziroma jih bo upoštevala pri pripravi prihodnjih podnebnih politik in zakonodaje. Kot priložnosti za napredek in izboljšanje pa analiza izpostavlja tri področja: vlaganje v razvoj in raziskave, vključevanje podnebnih vsebin v šole in davčna oz. proračunska reforma, ki bo spodbujala zeleni prehod.Ob tem se je minister Brežan zahvalil predsedniku Pahorju ter članicam in članom Odbora za opravljeno delo na področju blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe. »Vaše delo je bilo dobro sprejeto in verjamem, da bo dobra podlaga za nadaljnje delo,« je dejal minister in po udeležbi na letošnji podnebni konferenci v Šarm el Šejku ocenil, da je Slovenija med ambicioznejšimi državami na tem področju, k čemer so prispevali tudi predsednik Pahor in Stalni posvetovalni odbor za podnebno politiko.Foto: Bor Slana/STA