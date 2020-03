Predsednik republike na otvoritvi 16. zimskih državnih iger Specialne olimpijade

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil otvoritvene slovesnosti 16. zimskih državnih iger Specialne olimpijade Slovenije v Mariboru.Nocojšnjo slovesnost je predsednik Pahor doživel kot lepo in častno priložnost, saj je, kot je dejal v uvodu, lahko sodelujočim športnicam in športnikom zaželel veliko športnih užitkov. Zahvalil se je vsem mentorjem in trenerjem, ki zanje skrbijo, jih navdajajo z upanjem, učijo soočanja s porazi in veselja ob uspehih. Tako jim odstirajo nove horizonte.Predsednik Pahor je nato na oder povabil 16-letnega Luko in prebral prijazno pismo, s katerim ga je Luka povabil na nocojšnjo slovesnost, predsednik Pahor pa se je vabilu odzval. Predsednik Pahor in Luka sta tako igre uradno otvorila skupaj.Udeležence so pozdravili tudi Milojka Sevšek, ravnateljica Osnovne šole Gustava Šiliha, ki gosti letošnje igre; Ljubomir Miloševič, predsednik Specialne olimpijade Slovenije; Katja Vadnal, predsednica Zveze Sožitje; in Helena Kujundžić Lunaček, podžupanja Mestne občine Maribor.Na slovesni otvoritvi se je predstavilo 142 tekmovalcev iz 25 zavodov za usposabljanje. Prižgali so olimpijski ogenj, dvignili olimpijsko zastavo, tekmovalci in sodniki so slavnostno zaprisegli. Igre bodo potekale še jutri in v nedeljo v Mariboru in na smučišču na Rogli, tekmovalci pa se bodo pomerili v treh zimskih športnih panogah.Foto: Nebojša Tejić / STAFoto: Nebojša Tejić / STAFoto: Nebojša Tejić / STAFoto: Nebojša Tejić / STA