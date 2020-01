Predsednik republike se je sestal s predsednikom vlade in s predsednikom državnega zbora

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, v sredo 29. januarja 2020, začel neformalne pogovore v zvezi z njegovimi ravnanji po odstopu predsednika vlade.Predsednik republike je najprej opravil neformalni pogovor s predsednikom vlade Marjanom Šarcem in predsednikom državnega zbora mag. Dejanom Židanom. Predsednik republike bo v naslednjih dneh nadaljeval z neformalnimi pogovori do začetka uradnih posvetovanj z vodji poslanskih skupin.Uradna posvetovanja z vodji poslanskih skupin se bodo predvidoma začela v torek 4. februarja in nadaljevala v sredo 5. in četrtek, 6. februarja.Po današnji seznanitvi državnega zbora z odstopom vlade ima predsednik republike na voljo največ 30 dni, ko lahko predlaga mandatarja ali obvesti Državni zbor Republike Slovenije, da se za to ni odločil.Predsednik republike državni zbor o tem lahko obvesti tudi prej in utemelji razloge za tako odločitev. Po seznanitvi državnega zbora z njegovo odločitvijo imajo poslanke in poslanci na voljo 14 dnevni rok, v katerem lahko predlagajo kandidata za mandatarja. Po izteku tega roka imajo na voljo 48 ur, v katerih je mogoče v državnem zboru odločiti o morebitnem glasovanju o kandidatu za mandatarja s potrebno relativno večino za izvolitev.Foto: UPRSFoto: UPRS