Predsednik republike izrazil iskreno sožalje ob smrti nekdanjega ljubljanskega nadškofa in metropolita msgr. Alojzija Urana

Ob smrti nekdanjega ljubljanskega nadškofa in metropolita msgr. Alojzija Urana je predsednik republike Borut Pahor izrazil iskreno sožalje nadškofu msgr. dr. Zoretu in Slovenski škofovski konferenci.