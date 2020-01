Predsednik Pahor o razmerah na Bližnjem Vzhodu, zlasti v Iraku

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor ves čas spremlja razmere na Bližnjem Vzhodu, zlasti v Iraku, kjer slovenski vojaki pomagajo pri urjenju iraških varnostnih sil.



Svoja načelna stališča v zvezi s tem je predstavil včeraj* v pogovoru s predstavniki medijev. Med drugim je opozoril na problem nadaljnje legitimnosti operacije v Iraku spričo sicer nezavezujoče resolucije iraškega parlamenta.



Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil meni, da bi se morala Slovenska vojska umakniti iz Iraka, če bi tako stališče sprejela tudi iraška vlada. Predsednik republike meni, da morajo biti pripravljene vse logistične možnosti za hiter in varen umik pripadnikov Slovenske vojske iz Iraka, če bi se za to odločila slovenska vlada.







* Pahor poziva k umiritvi napetosti na Bližnjem vzhodu (vir: STA, 6. janaur 2019)



Ljubljana, 6. januarja - Predsednik republike Borut Pahor je danes pozval k umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu in k mirnemu reševanju sporov. V povezavi z ubojem visokega iranskega generala minuli petek je Pahor opozoril, da je "nedavna odločitev ameriškega predsednika povzročila napetosti, ne samo na Bližnjem vzhodu, ampak v celotni mednarodni skupnosti".



"Zavzemam se za to, da pride do zmanjševanja napetosti z ukrepi na vseh straneh," je na novinarsko vprašanje po komentarju razmer na Bližnjem vzhodu dejal Pahor. "Vedno sem zagovarjal mirno reševanje sporov," je poudaril.



Pojasnil je, da je kot vrhovni poveljnik Slovenske vojske tudi sprotno obveščen o položaju slovenskih vojakov, ki v Iraku pomagajo pri urjenju tamkajšnjih varnostnih sil, da bodo lahko same zagotavljale red in varnost v državi. Šest vojakov je nameščenih v Erbilu na severu Iraka, delujejo pa v kontingentu pod vodstvom Nemčije.



"Z ministrom za obrambo sva ves čas na zvezi in me obvešča o statusu naših vojakov v Iraku. So na varnem, skupaj z nemškimi kolegi. Ocenjujejo razmere. V kolikor bi skupaj prišli do odločitve, da je potrebna sprememba njihovega statusa v Iraku, se bo slovenska država nemudoma odzvala," je zagotovil predsednik Pahor.



Poudaril je, da slovenski vojaki v Iraku niso proti volji tamkajšnjega ljudstva in jih ne sprejemajo kot take. "Toda situacija v Iraku je zapletena," je poudaril in spomnil tudi na nedeljsko odločitev iraškega parlamenta, ki je z resolucijo zahteval umik ameriških vojakov iz države. Ta resolucija sicer ni zavezujoča, a ima po Pahorjevih besedah "politično sporočilo".



"Slovenska država bo vsekakor zelo temeljito in sproti spremljala razvoj dogodkov v Iraku," je še zagotovil Pahor. "Kot predsednik republike in vrhovni poveljnik naših obrambnih sil bi rad izrazil upanje, da bo prevladala pamet in mirno reševanje sporov," je še dodal.