Predsednik Pahor tudi v popoldanskem telefonskem pogovoru avstrijskemu predsedniku in prijatelju Van der Bellnu izrazil sočutje in solidarnost

Danes, 3. novembra 2020 popoldne, je predsednik Republike Slovenije tudi v telefonskem pogovoru avstrijskemu predsedniku in prijatelju Alexandru Van der Bellnu izrazil globoko pretresenost in prizadetost po sinočnjih terorističnih napadih na Dunaju ter v imenu Republike Slovenije izrazil sožalje in sočutje.

Predsednik Pahor, ki je avstrijskemu predsednik Van der Bellnu že dopoldne poslal sožalno pismo, je v pogovoru poudaril globoko solidarnost Slovenije z Republiko Avstrijo in njenimi državljani.