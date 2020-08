Predsednik republike Borut Pahor na delovni pogovor sprejel predsednika Vrhovnega sodišča Damijana Florjančiča

Danes, v petek, 21.avgusta 2020, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor sprejel na delovni pogovor predsednika Vrhovnega sodišča Republike Slovenije mag. Damijana Florjančiča. Povod za srečanje je bilo pismo predsednika Vrhovnega sodišča predsedniku republike z dne 18. avgusta letos, ki problematizira komunikacijo med tremi vejami državne oblasti.

Ker je v pismu predsednik Vrhovnega sodišča izrazil pričakovanje sodstva, da se bo predsednik republike na pismo odzval, je predsednik republike Pahor danes predsednika Vrhovnega sodišča povabil na pogovor, ki sicer sodi v njun redni dialog. Predsednik Pahor je predlagal, da bi se veljalo odkrito in kvalificirano pogovoriti o medsebojnih razmerjih in sodelovanju treh vej oblasti ob upoštevanju njihove samostojnosti in neodvisnosti.

Predsednik republike Pahor in predsednik Vrhovnega sodišča Florjančič sta se strinjala, da bi bilo koristno pripraviti Posvet pri predsedniku republike o stanju na področju vladavine prava, pravne države, zlasti z vidika potrebnega sodelovanja treh vej oblasti, a doslednega spoštovanja njihovih avtonomij. Predvidoma naj bi tak posvet, ki tradicionalno omogoča izmenjavo različnih stališč politične in strokovne javnosti, predsednik republike pripravil v prvi polovici oktobra.



