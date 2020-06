Predsednik Pahor ob 30. obletnici prve spravne slovesnosti v Kočevskem Rogu: "Sprava je pot, ki se nikoli ne konča. Če se konča, se začne trpljenje"

V nadaljevanju je besedilo govora predsednika republike Boruta Pahorja. Velja govorjena beseda!

V luči narodne pomiritve in sprave se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor udeležil spominske slovesnosti in maše ob breznu pod Macesnovo gorico v Kočevskem Rogu, ki jo je vodil ljubljanski nadškof in metropolit Stanislav Zore. Spominska slovesnost in maša sta potekali v luči 30. obletnice prve spravne slovesnosti v Kočevskem Rogu.Pred pričetkom spominske slovesnosti sta predsednik republike Borut Pahor in predsednik vlade Janez Janša položila venca k breznu pod Macesnovo gorico, po maši pa sta zbrane tudi nagovorila.Po slovesnosti v Kočevskem Rogu sta predsednik republike Pahor in predsednik vlade Janša položila venca k spomeniku žrtvam NOB v gozdu Smrečje pri Turjaku.Foto: Daniel Novakovič / STAFoto: Daniel Novakovič / STA