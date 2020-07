Predsednik republike se je udeležil trilateralnega srečanja predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške na Dunaju

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se mudi na Dunaju, kjer se je udeležil trilateralnega srečanja predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške.Na povabilo predsednika Republike Avstrije Alexandra Van der Bellna so se na Dunaju sestali predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, gostitelj predsednik Republike Avstrije Alexander Van der Bellen in predsednik Republike Hrvaške Zoran Milanović.Foto: Daniel Novakovič/STANamen tristranskih srečanj predsednikov Slovenije, Avstrije in Hrvaške je krepitev odnosov in sodelovanja v regionalnem, pa tudi v evropskem in širšem mednarodnem kontekstu.Glavna tema pogovorov treh predsednikov je bila Evropa v času pandemije covid-19 in predvsem po njej. Zato so uvodoma prisluhnili Ivanu Krastevu, avtorju knjige “Is it tomorrow, yet? How the pandemic changes Europe.”Pogovor so nato nadaljevali z izmenjavo izkušenj držav pri soočenju s pandemijo ter o omejitvenih ukrepih in ukrepih za blaženje posledic pandemije. Razpravljali so o spremembah in izzivih, ki jih za skupno evropsko prihodnost pomeni epidemija.Na novinarski konferenci se je tokratni gostitelj trilaterale, predsednik Van der Bellen, uvodoma zahvalil predsedniku Pahorju in predsedniku Milanoviću za konstruktivne pogovore. Današnje trilateralno srečanje, prvo takšno po pandemiji covid-19 v Avstriji, je pokazatelj normalizacije javnega življenja, hkrati pa dokazuje, da so odnosi med državami dobri. Spomnil je, da ob soočanju s pandemsko krizo ne smemo pozabiti na podnebno krizo. Po njegovem mnenju lahko obnova Evrope po pandemiji poteka prav v znamenju trajnostnega razvoja in priložnostih, ki jih ta nudi gospodarstvu. Opozoril je na prihajajoče izzive, s katerimi se bo v naslednjih mesecih soočala Evropska unija in posebej omenil pogajanja o novem evropskem proračunu in skladu za okrevanje po pandemiji.Predsednik Pahor se je predsedniku Van der Bellnu zahvalil za gostiteljstvo tokratnega, že sedmega srečanja predsednikov teh treh držav. Prvo, marca 2014, je prav tako potekalo na Dunaju, kjer so se takratni predsednik Republike Avstrije Heinz Fischer, takratni predsednik Republike Hrvaške Ivo Josipović in predsednik Republike Slovenije Borut Pahor dogovorili za redna letna srečanja - naslednje je pripravila Slovenija v Logarski dolini, in odtlej so potekala prav vsako leto. “Gre za pomemben format, kjer se vedno govori o dobrem sosedstvu in skupni evropski perspektivi, ob tem pa še o vsakokratnih aktualnih temah, ki so pomembne za krepitev našega sodelovanja.” Predsednik Pahor je ob tem napovedal, da bo naslednje srečanje predsednikov potekalo v Sloveniji.Foto: Daniel Novakovič/STAOb robu trilateralnega srečanja se je predsednik Pahor že včeraj sestal na pogovoru s predsednikom Republike Avstrije. Osrednja tema pogovora so bile priprave na skupno obeležitev 100. obletnice koroškega plebiscita, predsednika sta sprejela okvirni program spominske slovesnosti ob obletnici in okvirni načrt spremljajočih dogodkov. Vse je zastavljeno kot sporočilo sožitja med narodoma in sosednjima državama v skupnem evropskem domu.Na novinarski konferenci je predsednik Pahor potrdil, da bo skupna obeležitev potekala 10. oktobra 2020 v Celovcu. “Umeščena je v perspektivo prihodnosti, s predsednikom Van der Bellnom želiva pokazati, da nam skupen evropski dom ponuja priložnosti, ki jih do sedaj nismo imeli in jih moramo izkoristiti v dobro miru, strpnosti, sožitja in medsebojnega razumevanja,” je dejal predsednik republike in dodal, da sta se z avstrijskim predsednikom dogovorila za program, ki bo ponudil Sloveniji in Avstriji možnost refleksije in navdih za skupno prihodnost.Predsednik Pahor je prepričan, da bodo priprave na skupno obeležitev ustvarile atmosfero, tako na državni kot na zvezni ravni, da bo mogoče s stvarnimi ravnanji še izboljšati položaj slovenske manjšine. “Pri gostitelju sem glede tega naletel na razumevanje,” je poudaril predsednik Pahor.Predsednik republike je na vprašanje medijev podal tudi oceno, kako bomo v sobivanju z novim koronavirusom in njegovimi posledicami urejali svoja življenja v prihodnje, ne le znotraj naših meja, temveč tudi izven: “Če se bomo držali navodil, ki nam jih svetujejo ali predpisujejo pristojne institucije, bomo ljudje sami največ naredili za to, da bodo meje odprte in bomo lahko živeli normalno življenje, ekonomijo in blaginjo. Mi to zmoremo.”Predsednik Milanović se je gostitelju predsedniku Van der Bellnu prav tako zahvalil za povabilo in za odlične pogovore, ob tem pa še za povabilo k podpisu globalnega poziva k bolj ambicioznemu boju proti podnebnim spremembam, ki ga je spodbudil avstrijski predsednik. Doslej se je pozivu pridružilo že 36 svetovnih voditeljev, predsednik Pahor je bil prvimi, novembra 2018.Foto: Daniel Novakovič/STA