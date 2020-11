Ob svetovnem dnevu otrok Predsedniška palača kot prva predsedniška palača na svetu postala Unicefova Varna točka

Nagovor predsednika republike vam posredujemo v nadaljevanju. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob Svetovnem dnevu otrok nagovoril otroke na dogodku, ki ga je ob tem dnevu priredil UNICEF in poteka virtualno. Dogodek je potekal pod sloganom »vKLJUČite me, sem KLJUČ do rešitve«, na njem pa so sodelovali otroci iz vse Slovenije in UNICEF-ovi Junior ambasadorji.Slovenska predsedniška palača je tako prva predsedniška palača na svetu, ki je postala Unicefova Varna točka. Unicefove Varne točke so različni javni prostori, ki nudijo otrokom trenutno zaščito, pomoč ali zgolj nasvet v stiski. Otroci lahko Varne točke prepoznajo po posebni nalepki, smejoči se hišici, ki je nameščena ob vhodu na vidnem mestu.Foto: UPRSNamen svetovnega dneva otrok, ki sovpada z 31. obletnico Konvencije o otrokovih pravicah, je dati priložnost otrokom, da je njihov glas slišan in tudi upoštevan. Na ta dan otroci po vsem svetu prevzamejo vloge odraslih, opozorijo na položaj vrstnikov po svetu, izrazijo svoje mnenje in želje za boljšo prihodnost.Foto: UPRS