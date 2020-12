Ob prihajajoči 5. obletnici podpisa Pariškega podnebnega sporazuma je predsednik Pahor sprejel ministra za okolje in prostor Andreja Vizjaka

Ob prihajajoči 5. obletnici podpisa Pariškega podnebnega sporazuma je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor danes sprejel ministra za okolje in prostor Republike Slovenije mag. Andreja Vizjaka, ki ga je seznanil z Dolgoročno podnebno strategijo Slovenije do leta 2050 in s tem zasledovanjem jasnega cilja, da Slovenija do leta 2050 doseže ničelne emisije oziroma podnebno nevtralnost.Predsednik Pahor in minister Vizjak sta se dogovorila za tesnejše sodelovanje Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko pri predsedniku Republike Slovenije in Ministrstva za okolje in prostor.Foto: UPRS