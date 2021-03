Predsednik Pahor s slovaško predsednico Čaputovo o epidemiji in okrevanju po njej

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes po video povezavi pogovarjal s predsednico Slovaške republike Zuzano Čaputovo. V daljšem pogovoru sta izmenjala poglede na spopadanje s epidemijo covida-19 in njenimi političnimi, ekonomskimi in socialnimi posledicami.Poudarila sta pomen tesnejšega sodelovanja na ravni Evropske unije, ki je kljub težavam z dobavami cepiva najprimernejši in najučinkovitejši okvir za reševanje sedanje situacije. Način, kako bodo institucije EU in njene države članice to izpeljale, bo pomembno vplival na razpravo o evropski prihodnosti.Predsednika sta se strinjala, da je skupni evropski okvir in tesno sodelovanje 27 držav najboljši okvir in garant naše prihodnosti.Ena ključnih nalog EU je zagotoviti, da bo okrevanje po pandemiji izkoriščeno za prehod v bolj okolju prijazno gospodarstvo. Podnebne spremembe so namreč tiste, ki nas čedalje bolj ogrožajo. Predsednika sta izmenjala poglede na soočanje s to problematiko. Predsednik Pahor je predsednico Čaputovo seznanil z delom svojega Stalnega posvetovalnega odbora za podnebno politiko.Predsednika ste se pogovarjala tudi o Zahodnem Balkanu in širitvenem procesu. Predsednik Pahor je predsednico Čaputovo seznanil z namero organizirati vrh pobude Brdo–Brijuni Process, ko bodo razmere to dopuščale.Predsednik Pahor je predsednico Čaputovo povabil na povratni uradni obisk v Slovenijo v drugi polovici letošnjega leta. Predsednica Čaputová je povabilo sprejela in bo po koncu pandemije Slovenijo z veseljem obiskala. Predsednik Pahor je Slovaško republiko uradno obiskal 22. julija 2020.Foto: UPRS