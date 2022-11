Predsednik Pahor se je danes zjutraj po telefonu pogovarjal s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes zjutraj po telefonu pogovarjal s predsednikom Republike Poljske Andrzejem Dudo o incidentu, ki se je včeraj zgodil na Poljskem ob ukrajinski meji in je terjal dve življenji.



Predsednik Pahor je predsedniku Dudi izrazil sožalje ter solidarnost. Poljskemu predsedniku je zagotovil podporo v enotnem odzivu na sleherno varnostno grožnjo. Predsednik Pahor je v pogovoru s predsednikom Dudo poudaril pomen premišljenega ravnanja Poljske in odziva zveze NATO.



Predsednika Pahor in Duda bosta tudi v prihodnje v tesnem stiku.