Predsednik republike zaključil delovni obisk v Milanu

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je v okviru delovnega obiska v Milanu včeraj pozno popoldne sestal z Attilijem Fontano, predsednikom dežele Lombardije, s katerim sta se pogovarjala o sodelovanju, zlasti gospodarskem, in priložnostih za razvoj in krepitev medsebojnih odnosov. Srečanja se je udeležila tudi Letizia Moratti, podpredsednica dežele in odbornica za socialne zadeve.Foto: Daniel Novakovič/STAV pogovoru je predsednik Pahor je izrazil željo po vsestranski poglobitvi odnosov med Slovenijo in deželo Lombardijo. Predsednika dežele Fontano je zato povabil, da Slovenijo obišče skupaj z gospodarsko delegacijo, vabilo je gospod Fontana tudi sprejel.V nadaljevanju je predsednik Pahor ocenil, da odnosi med državama še nikoli niso bili tako dobri kot sedaj, Italija je ena izmed najpomembnejših zunanjepolitičnih partneric Slovenije, še posebej pa je pomembno krepiti medsebojne gospodarske odnose z deželo Lombardijo, s katero ima Slovenija največji delež menjave.Predsednik Pahor in predsednik dežele Lombardije sta spregovorila tudi o izkušnjah s soočanjem z epidemijo covid-19. Predsednik Pahor je povedal, kako je spremljal razmere v Italiji v prvem valu epidemije, občudoval njihov pogum in sočustvoval z njihovimi žrtvami, Slovenija pa da se je tedaj veliko naučila iz njihovih trpkih izkušenj. Izrazil je upanje, da bodo evropska sredstva iz Načrta za okrevanje in odpornost države prinesla razvoj in preskok v smislu trajnostnega razvoja in ne le obnovo zamujenega.Foto: Daniel Novakovič/STAPredsednik republike je prepričan, da lahko dežela Lombardija z optimizmom gleda v prihodnost, k čemur bodo prispevale tudi priprave na zimske olimpijske igre, ki jih bo Italija gostila leta 2026. Ob tem je spomnil, da Slovenija leta 2023 prireja svetovno nordijsko prvenstvo, obe državi pa bosta leta 2025 okrepili odlične odnose tudi na področju kulture, saj bosta slovenska Nova Gorica in italijanska Gorizia tedaj ponosno nosili naziv Evropska prestolnica kulture, kar je izjemen primer čezmejnega sodelovanja.“Vesel sem, da bova z italijanskim predsednikom in prijateljem Mattarello oktobra naslovila ljudi na Trgu Evrope, ki povezuje obe Gorici, in jih v skupnem evropskem duhu navdihnila k življenju v sožitju in spoštovanju,” je napovedal predsednik republike in dodal, da ima Slovenija redek privilegij, da ima čudovite odnose ne le s sosednjimi državami, temveč nasploh z vsemi narodi in državami.“Mi smo pripravljeni na izboljšanje odnosov med Slovenijo in deželo Lombardijo. Vesel bom, če boste tudi vi odprtega srca za sodelovanje,” je pogovor zaključil predsednik republike.Predsednik Pahor se je pred pogovorom srečal s predstavniki slovenske skupnosti v Milanu. V pogovoru so sodelovali predstavniki Društva Slovenci v Milanu, društva Slovenski poslovni klub, generalni konzul v Milanu in predstavnik STO v Italiji.Foto: Daniel Novakovič/STA