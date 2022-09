Ob državnem prazniku, dnevu slovenskega športa dan odprtih vrat v Predsedniški palači





















Urad predsednika Republike Slovenije ob državnem prazniku, dnevu slovenskega športa v petek, 23. septembra 2022, ob 10.30 v Veliki dvorani Predsedniške palače pripravlja dan odprtih vrat.Obiskovalke in obiskovalce bo v imenu predsednika republike, ki se mudi na zasedanju Generalne skupščine Organizacije združenih narodov v New Yorku, nagovoril slovenski olimpionik Miroslav Cerar, zatem bo v počastitev praznika potekala krajša slovesnost. Obiskovalke in obiskovalce bo pozdravila tudi gospa Tanja Pečar.Krajši uvodni slovesnosti bo sledil ogled delovnih in protokolarnih prostorov predsednika republike pod strokovnim vodstvom uslužbencev Protokola Republike Slovenije.Vsi, ki bi si v petek, 23. septembra 2022 želeli ogledati prostore Predsedniške palače, prosimo, da zaradi omejenega števila obiskovalcev pošljejo mail prijavo na elektronski naslov: prijave.dov@predsednik.si. Prijave sprejemamo do četrtka, 22. septembra, do 17. ure oziroma do zapolnitve mest.V počastitev državnega praznika bo pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske. Častna straža bo pred palačo postrojena med 9. in 21. uro.Foto: STA