Predsednik Pahor na jubilejnem 30. Slovenskem oglaševalskem festivalu o pomenu trajnosti

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes kot osrednji gost udeležil jubilejnega 30. Slovenskega oglaševalskega festivala.Pogovor s predsednikom Republike Slovenije Borutom Pahorjem je bil osrednji dogodek letošnjega festivala. Vodila ga je mag. Ladeja Godina Košir, ustanoviteljica in izvršna direktorica CircularChange ter predsedujoča Evropski platformi za krožno gospodarstvo (ECESP) v Bruslju.Foto: Tamino Petelinšek/STAPredsednik Pahor in mag. Godina Košir sta v duhu 30-letnice slovenske samostojnosti spregovorila o njegovi politični karieri in o pomenu trajnosti - tako na področju političnega voditeljstva kot tudi na področju sodobnih družbenih izzivov, kot sta trajnostni razvoj in prilagajanje na podnebne spremembe, ki sta eden od osrednjih poudarkov predsednikovega drugega mandata.Ob tej priložnosti je predsednik Pahor 30. Slovenskemu oglaševalskemu festivalu vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za zavezanost trajnostnemu razvoju in za tri desetletja spodbujanja kreativnosti. V imenu festivala jo je prevzela gospa Mojca Briščik, izvršna direktorica Slovenske oglaševalske zbornice.Foto: Tamino Petelinšek/STA