Predsednik Pahor danes podpisal javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za Zagovornika načela enakosti

Danes, 23. aprila 2021, je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen javni poziv Predsednika Republike Slovenije za zbiranje predlogov možnih kandidatov za Zagovornika načela enakosti. 12. aprila 2021 je Zagovornik načela enakosti Miha Lobnik obvestil Predsednika republike, da se njegov mandat izteče 25. oktobra 2021.



Za Zagovornika je lahko imenovana oseba, ki:

- ima državljanstvo Republike Slovenije,

- ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri ali visoko strokovno izobrazbo iste smeri s specializacijo oziroma magisterijem ali izobrazbo iste smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko šolstvo,

- ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta na področju uresničevanja načela enakosti ali človekovih pravic in temeljnih svoboščin,

- ni članica organov politične stranke,

- ni bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora,

- ni v kazenskem postopku za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti.



Predloge za možnega kandidata za Zagovornika je treba poslati do petka, 21 . maja 2021, na naslov Urada predsednika Republike Slovenije, Erjavčeva 17, 1000 Ljubljana.



Zagovornika načela enakosti na predlog Predsednika republike imenuje Državni zbor. Predsednik republike predlaga kandidata izmed prijavljenih kandidatov z javnim pozivom, lahko pa predlaga tudi druge kandidate. Državnemu zboru lahko predlaga tudi več kandidatov.



Predsednik republike bo predlog kandidata posredoval v Državni zbor v 30 dneh po izteku roka za zbiranje kandidatur. Kot vedno doslej bo Predsednik republike pred izbiro kandidata opravil tudi posvete z vodji poslanskih skupin v Državnem zboru.



Po posredovanju predloga kandidature Državnemu zboru je predvidena javna predstavitev predlaganega kandidata v Predsedniški palači.



Državni zbor o kandidatu glasuje najpozneje v 30-ih dneh po prejemu predloga.