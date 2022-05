Ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko sta slovenski in kitajski predsednik izmenjala pismi

Ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Republiko Slovenijo in Ljudsko republiko Kitajsko je kitajski predsednik Ši Džinping poslal slovenskemu predsedniku čestitko z najboljšimi željami za prihodnost, slovenski predsednik pa je ob tej priložnosti zapisal, da se lahko s ponosom in zadovoljstvom ozremo na doseženo.Kitajski predsednik je v pismu zapisal, da so bili v tridesetih letih od vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama doseženi pozitivni rezultati v obojestransko koristnem sodelovanju, sodelovanje pa je vedno potekalo v duhu medsebojnega spoštovanja in enakopravnega obravnavanja. Predsednik Ši Džinping je razvoju kitajsko-slovenskih odnosov pripisal velik pomen, zato je v pismu izrazil željo, da bi 30. obletnico vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama izkoristili za novo izhodišče in zgodovinsko priložnost za nov zagon v poglabljanju kitajsko-slovenskih odnosov v dobro obeh držav in narodov.Kitajski predsednik je pismo sklenil z željo, da bi prijateljstvo med Kitajsko in Slovenijo trajalo večno.Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je v pismu zapisal, da je Kitajska pomembna partnerica pri iskanju odgovorov na skupne izzive človeštva, kot sta globalni in regionalni mir ter stabilnost in prehod na trajnostni, okolju in ljudem prijazen razvoj.V nadaljevanju sta objavljeni pismi kitajskega predsednika Ši Džinpinga in slovenskega predsednika Boruta Pahorja.