Predsednik Pahor z moldavsko predsednico Sandu o aktualnih razmerah

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 28. februarja 2022, po telefonu poklical predsednico Republike Moldavije Maio Sandu.Predsednik Pahor in predsednica Sandu sta izmenjala ocene o aktualnem dogajanju v Ukrajini in obsodila rusko agresijo. Predsednica Sandu je predsednika Pahorja podrobneje seznanila z razmerami v njeni državi, ki se srečuje z negotovostmi v energetski oskrbi, predvsem pa z zahtevno humanitarno situacijo, saj veliko ukrajinskih beguncev išče zatočišče v tej sosednji državi. Povedala je, da bo Moldavija prosila za pomoč Evropsko unijo.Predsednik Pahor je predsednici Maii Sandu izrazil polno podporo pri njenih prizadevanjih za pomoč ukrajinskim beguncem. Zahvalil se ji je za človečnost in pogum, ki ga izkazujejo v razmerah, ko tudi Moldaviji ni lahko. Slovenija bo po njegovih besedah proučila možnosti, kako Moldaviji pomagati - Slovenija tudi podpira evropsko perspektivo Moldavije.Predsednik in predsednica sta ob tem pozdravila pozdravila današnje pogovore na beloruski meji z željo, da bi lahko spor rešili po mirni poti in da bi moč ponovno dobila diplomacija.Foto: STA