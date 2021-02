Predsednik republike sprejel finalistke in finalista projekta "Učitelj sem! Učiteljica sem!"

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel finalistke in finalista projekta "Učitelj sem! Učiteljica sem!".Predsednik republike se je po sprejemu v izjavi za javnost zahvalil vsem učiteljicam in učiteljem za njihovo nenadomestljivo vlogo. Prosil jih je, naj tudi vnaprej pomagajo učencem izražati radovednost in oblikovati zanimanje za svet in ljudi - tako jim pomagajo, da se razvijajo v samostojne, samozavestne ljudi.Projekt "Učitelj sem! Učiteljica sem!" poteka pod častnim pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.Namen projekta je dati glas učiteljem, ki svoje delo čutijo kot poslanstvo, ki z izjemno predanostjo iščejo v učencih njihove najboljše lastnosti, jih spodbujajo k najsijajnejšim dosežkom ter so lahko vzorniki prihodnjim generacijam učiteljev. Zmagovalec projekta, ki bo znan v začetku marca, bo konec leta Slovenijo zastopal na svetovnem izboru za najboljšega učitelja Global Teacher Prize v Dubaju. Letošnji finalistke in finalista projekta so:- Nina Jelen, OŠ Ivana Škvarče, Zagorje ob Savi,- Mladen Kopasić, OŠ Polje, Ljubljana,- Mateja Peršolja, OŠ Preserje pri Radomljah, Radomlje,- Jože Senekovič, OŠ Bojana Ilicha, Maribor in- Tanja Jankovič, OŠ Danile Kumar, Ljubljana.Sprejemu so prisostvovale predstavnice Ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji (AmCham Slovenija), saj projekt "Učitelj sem! Učiteljica sem!", katerega namen je širiti dobre prakse učiteljev in učiteljic v slovenskih šolah, poteka pod njihovih okriljem.Foto: Tamino Petelinšek/STA