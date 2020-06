Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na delovni pogovor sprejel predstavnike slovenske manjšine v Italiji

Osrednja tema pogovorov so bile priprave na 13. julij 2020, ko se bomo spomnili 100. obletnice požiga Narodnega doma.Predstavniki manjšine so predsednika Pahorja seznanili s stanjem glede vračanja Narodnega doma. Povedali so, da se zaključuje postopek ustanavljanja Fundacije, ki sta jo za prevzem in upravljanje Narodnega doma ustanovili krovni organizaciji SKGZ in SSO in da je v pripravi pravni akt, ki bo potrdil vrnitev Narodnega doma slovenski manjšini in opredelil roke za izselitev njegovih sedanjih uporabnikov.Pogovor je tekel tudi o poslabšanju vzdušja, ki so ga po eni strani povzročili omejitveni ukrepi na slovensko italijanski meji in na drugi odločitev tržaških oblasti o razglasitvi 12. junija za dan osvoboditve izpod jugoslovanskih partizanov. Še vedno je zaznati glasove skrajnežev, ki nasprotujejo vračanju Narodnega doma, a so ti v manjšini.Predstavniki manjšine so opozorili še na problem spreminjanja volilne zakonodaje, ki zmanjšuje možnost izvolitve slovenskih poslancev, v zvezi s čimer si prizadevajo za ustreznejšo ureditev. V zaključku pogovora so se predstavniki manjšine ponovno iskreno zahvalili predsedniku Pahorju za vse napore, ki jih je vložil, da bo Narodni dom spet postal slovenski.Predsednik Pahor je spomnil na odlične odnose s predsednikom Mattarello, s katerim je v rednih stikih. Ocenil je, da smo glede vračanja narodnega doma lahko zmerni optimisti, a bo do dejanske vrnitve potrebno opraviti še nekaj korakov. Predsednik tudi podpira prizadevanja manjšine za ustrezno ureditev političnega zastopstva.Predstavniki manjšine se v Ljubljani mudijo na pogovorih pred obiskom ministra za zunanje zadeve Italijanske republike, Di Maia, 6. junija 2020, ki ga bo sprejel tudi predsednik Pahor.Srečanja s predsednikom so se udeležili predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, predsednik SSO Walter Bandelj, deželni svetnik in deželni tajnik Stranke slovenska skupnost Igor Gabrovec, deželni svetnik (Liga) Danilo Slokar in Maja Tenze kot deželna koordinatorka Slovencev v Demokratski stranki v imenu zadržane Tatjane Rojc, senatorke v italijanskem parlamentu. Na pogovoru sta sodelovala tudi veleposlanik Tomaž Kunstelj in generalni konzul Vojko Volk.Foto: UPRS