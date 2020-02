Javne predstavitve kandidatov za mesti sodnikov na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu

Danes so v Predsedniški palači potekale javne predstavitve kandidatov za mesti sodnikov na Splošnem sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Predstavitve je, kot običajno, vodila generalna sekretarka urada predsednika republike Nataša Kovač, javnosti pa so se predstavili izr. prof. dr. Klemen Podobnik, prof. Jure Vidmar, dr. phil., PhD., in Nina Savin Bossière.Po presoji kandidatur, pridobljenih mnenjih in opravljenih posvetovanjih z vodji vseh poslanskih skupin državnega zbora se je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor odločil, da za prvo mesto kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu po prvem razpisu, objavljenem v Ur. l. RS, št. 17, z dne 22. marca 2019, Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga izr. prof. dr. Klemna Podobnika.Za drugo mesto kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu po drugem razpisu, objavljenem v Ur. l. RS, št. 38, z dne 14. junija 2019, pa Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga dva kandidata, Nino Savin Bossière oziroma prof. Jureta Vidmarja, dr. phil., PhD. Predsednik republike namreč lahko državnemu zboru za izvolitev za eno mesto predlaga tudi več kandidatk oz. kandidatov.Za javne predstavitve kandidatov se je predsednik republike Borut Pahor odločil, ker prispevajo k preglednosti in kakovosti postopkov izvolitve visokih državnih funkcionarjev ter utrjujejo zaupanje javnosti. Hkrati pa javna predstavitev omogoča, da se javnost s kandidatom spozna, še preden o njem dokončno odloči državni zbor ali ga na položaj neposredno imenuje predsednik republike.