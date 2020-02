Ob slovenskem kulturnem prazniku v Predsedniški palači dan odprtih vrat

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor vas ob slovenskem kulturnem prazniku, Prešernovem dnevu, v soboto, 8. februarja 2020, vabi na dan odprtih vrat v Predsedniško palačo. Prostore palače si boste lahko ogledali v dveh terminih. Kot običajno bo v počastitev državnega praznika pred Predsedniško palačo postrojena častna straža Garde Slovenske vojske.Predsednik republike bo na slovesnosti ob 11. uri v Veliki dvorani Predsedniške palače sprejel in nagovoril goste in obiskovalce, praznični kulturni program bodo tokrat pripravile članice Dekliškega pevskega zbora Gimnazije Želimlje. Na slovesnost so povabljeni tudi letošnji prejemniki Prešernovih nagrad in nagrad Prešernovega sklada. Uvodnemu delu bo sledil voden ogled prostorov predsednika republike.Vrata Predsedniške palače bodo še posebej za voden ogled delovnih in protokolarnih prostorov predsednika republike odprta v popoldanskem terminu, kadarkoli med 13. in 15. uro. Ogled bo v tem terminu omogočen tudi tistim, ki tega v dopoldanskem času ne bodo mogli opraviti zaradi prostorskih omejitev.Dnevi odprtih vrat so postali priljubljen način praznovanja in počastitve državnih praznikov za vse generacije. Doslej je Predsedniško palačo obiskalo blizu 25.000 (petindvajset tisoč) obiskovalcev vseh starosti, tudi iz tujine.Foto: Daniel Novakovič/STA