Predsednik Pahor na njenem prvem uradnem obisku v tujini gosti predsednico Helenske republike Katerino Sakellaropoulou

Na povabilo predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja se danes in jutri na uradnem obisku v Republiki Sloveniji mudi grška predsednica Katerina Sakellaropoulou. Obisk predsednice Sakellaropoulou je prvi uradni državniški obisk po razglasitvi epidemije v Sloveniji in prvi obisk grške predsednice v tujini po njeni izvolitvi.Uradnemu sprejemu z vojaškimi častmi na Kongresnem trgu v Ljubljani in srečanju med predsednikoma na štiri oči so sledili plenarni pogovori med delegacijama. Predsednika sta si izmenjala odlikovanji: predsednik Pahor je predsednico Sakellaropoulou odlikoval z redom za izredne zasluge za prispevek k razvijanju prijateljskih vezi med Republiko Slovenijo in Helensko republiko ter krepitvi vsestranskega sodelovanja in povezovanja obeh držav, na skupnih vrednotah temelječo in varno evropsko prihodnost.Foto: Anže Malovrh/STANa novinarski konferenci po pogovorih je predsednik Pahor izpostavil dolgo zgodovino in trdne temelje odnosov med državama. Omenil je Ioannisa Kapodistriasa, katerega rod izhaja iz Kopra in ga zgodovina pozna kot utemeljitelja moderne Grčije in njenega prvega guvernerja, pa tudi kot udeleženca Ljubljanskega kongresa, katerega dvestoletnico obhajamo letos. Predsednik republike je ob tem spomnil, da je pred dvema letoma, ko se je mudil na uradnem obisku v Grčiji, v mestu Napflion odkril spominsko ploščo v njegovo čast, ter dodal, da bosta jutri s predsednico Sakellaropoulou odkrila klop prijateljstva med Slovenijo in Grčijo: postavljena bo v Kopru, v neposredni bližini spomenika Ioannisa Kapodistriasa.Predsednik in predsednica sta pomemben del pozornosti namenila spopadanju s pandemijo Covid-19 in ekonomskemu okrevanju po njej. To okrevanje je nujno potrebno v čim večji meri izkoristiti za prehod v trajnostni razvoj, je dejal predsednik Pahor. Poudaril je, da moramo spremeniti odnos do narave in spretneje izkoristiti tehnološke priložnosti in digitalizacijo. Prav na področjih zelenega prehoda in digitalizacije predsednik Pahor in predsednica Sakellaropoulou vidita še veliko priložnosti tudi za tesnejše sodelovanje med državama.Foto: Nebojša Tejić/STAPrecejšen del pogovora med predsednikoma je bil namenjen Evropski uniji. Soglašala sta, da je potrebno še več sodelovanja in solidarnosti na evropski ravni in da je nujno krepiti učinkovitost evropskih institucij. Spregovorila sta o konferenci o evropski prihodnosti, ki bo po predsednikovem mnenju morda trajala premalo časa za resen premik naprej, a vendarle dovolj, da sprejmemo določene korake, da se bodo državljanke in državljani lahko še bolj zanesli na EU. Predsednik Pahor je še posebej izpostavil oblikovanje zdravstvene unije, na kar je že večkrat opozoril, saj bi tako lahko Unija državam članicam še bolj učinkovito nudila pomoč pri premagovanju posledic epidemije. V odgovoru na novinarsko vprašanje je predsednik Pahor dejal, da naj države EU sredstva, namenjena za razvoj, izkoristijo za prebojne pametne, zelene in inovativne rešitve ter tako zmanjšajo razvojne zamude.Predsednik Pahor je povedal, da sta se s predsednico Sakellaropoulou pogovarjala tudi o nekaterih izrazitejših varnostnih izzivih v evropski soseščini, razmerah v vzhodnem Sredozemlju in na Zahodnem Balkanu. Zavzela sta se za hitrejši proces širitve EU z državami Zahodnega Balkana, pri čemer je predsednica Sakellaropoulou poudarila tudi pomen spoštovanja kriterijev in vrednot EU. Predsednik Pahor je spomnil, da je Slovenija obsodila nelegalna dejanja Turčije v Vzhodnem Sredozemlju. Ocenil je, da je izjemno pomembno odprta vprašanja reševati z dialogom in na miren način, upoštevajoč načelo dobrososedskih odnosov in solidarnosti v Evropski uniji. Predsednica Sakellaropoulou je predsednika Pahorja seznanila z razmerami v Grčiji v povezavi z nelegalnimi migracijami.Foto: Nebojša Tejić/STAPredsednika se bosta danes, na dan Zemlje, srečala s skupino dijakov smeri klasične grščine na Škofijski klasični gimnaziji ter se z njimi pogovarjala o zeleni evropski prihodnosti. Prvi dan obiska se bo zaključil s svečano večerjo, ki jo bo predsednik Pahor v čast predsednici Sakellaropoulou priredil na Gradu Brdo.Drugi dan uradnega obiska bosta predsednika pričela v Kopru, kjer bosta ob spomeniku Ioannisu Kapodistriasu odkrila klop prijateljstva med državama. Obiskala bosta Luko Koper, ki zelo dobro sodeluje z grškimi ladjarji, in center odličnosti za zelene tehnologije Innorenew, ki v Izoli gradi največjo zeleno stavbo v Sloveniji.Foto: Nebojša Tejić/STA