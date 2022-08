Predsednik Pahor prejel veliko nagrado Jožeta Plečnika 2022, ki mu jo je podelila Uprava Praškega gradu

V nadaljevanju je objavljeno besedilo govora predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja ob prejemu nagrade. Velja govorjena beseda!

Uprava Praškega gradu od leta 2018 podeljuje nagrade za življenjsko delo za izjemne dosežke na področju arhitekture, gradbeništva in varstva arhitekturne dediščine. Namenjena je pomembnim češkim arhitektom.V letu 2022, ko to nagrado podeljujejo petič, hkrati pa obeležujemo 150. obletnico Plečnikovega rojstva, je Uprava Praškega gradu veliko nagrado Jožeta Plečnika (Grand Prix Jože Plečnik 2022) prvikrat podelila državniku – prejel jo je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor za njegov dolgoletni doprinos in podporo češko-slovenskim odnosom v kulturi ter dolgoletno podporo sodelovanju med Upravo Praškega gradu in slovenskimi institucijami.Veliko nagrado Jožeta Plečnika 2022 (Grand Prix Jože Plečnik 2022) je predsedniku Pahorju vročil Ivo Velíšek, direktor Uprave Praškega gradu.Foto: Tamino Petelinšek/STAOb tej priložnosti je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor v Predsedniški palači priredil slovesnost, s katero smo obeležili 150-letnico rojstva arhitekta Jožeta Plečnika in počastili Plečnikovo leto 2022.28. julija 2021 je Odbor za svetovno dediščino na svojem 44. zasedanju izbrana Plečnikova dela v Ljubljani vpisal na seznam svetovne dediščine UNESCO. Izbranim Plečnikovim delom so z vpisom priznali izjemno univerzalno vrednost. Nominacijo je pod vodstvom Ministrstva za kulturo in v koordinaciji Muzeja za arhitekturo in oblikovanje (MAO) pripravila delovna skupina strokovnjakov s področij varovanja, ohranjanja in upravljanja kulturne dediščine v sodelovanju z lastniki in upravljalci Plečnikovih del. Na slovesnosti je v imenu delovne skupine spregovoril njen koordinator Tomaž Štoka iz Muzeja za arhitekturo in oblikovanje, ki je bil tudi član uredniškega odbora, ki je pripravil nominacijski dosje.Predsednik Pahor je skupaj s predsednikom Češke republike Milošem Zemanom častni pokrovitelj slovesnosti v počastitev češko-slovenskih kulturnih odnosov, na kateri bodo podelili nagrade Jožeta Plečnika za življenjsko delo in izjemne dosežke na področju arhitekture, gradbeništva in varstva arhitekturne dediščine za leto 2022. Slovesnost bo 13. septembra 2022 v Praškem gradu v Pragi na Češkem.Foto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STA