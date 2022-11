Predsednik Republike Slovenije je danes na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državni odlikovanji, ki sta ju prejela Massimiliano Fedriga in dr. Peter Kaiser

Utemeljitvi:

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes na posebni slovesnosti v Predsedniški palači vročil državni odlikovanji.Massimiliano Fedriga je prejel zlati red za zasluge za prispevek k poglabljanju slovensko-italijanskega sodelovanja in za podporo slovenski manjšini v Italiji z vrnitvijo Narodnega doma v Trstu ter pri izvedbi slovesnosti na Bazovici in v Gorici/Novi Gorici. Dr. Peter Kaiser, deželni glavar avstrijske Koroške, pa je prejel zlati red za zasluge za prispevek k poglabljanju sodelovanja med Slovenijo in Avstrijo in za podporo uveljavljanju pravic slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem ter pri izvedbi slovesnosti ob 100. obletnici koroškega plebiscita.Foto: Daniel Novakovič/STA