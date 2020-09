Korina, Junakinja 3. nadstropja: »Ponosna sem, premagala sem raka!«

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je sprejel Junake 3. nadstropja - to so otroci in mladostniki, ki se zdravijo na Hemato-onkološkem oddelku Pediatrične klinike v Ljubljani.»Ponosna sem, premagala sem raka, in počaščena, da danes lahko stojim pred vami, predsednik republike«, je v zelo osebnem in čustvenem nagovoru zbrane pozdravila osemnajstletna Korina. Predstavila je vse prisotne junakinje in junake, soborce, starše in podpornike. Posebej se je zahvalila staršem, saj so po njenih besedah oni junaki: »Oni se spominjajo vseh momentov, grdih in dobrih, ki se jih mi mogoče ne. Starši so najmočnejše skale našega življenja.«Predsednik republike se je v nagovoru zahvalil vsem, ki skrbijo, da so v tretjem nadstropju Pediatrične klinike v Ljubljani upanje, veselje, optimizem in borba. Spomnil je na skupne trenutke, vesele in žal tudi žalostne, otrokom in staršem pa zaželel, naj se še naprej tako hrabro borijo in naj nikoli ne izgubijo upanja.Junaki so predsedniku Pahorju predali Zlato pentljico, simbol raka pri otrocih, ki predstavlja boj otrok in njihovih družin s to boleznijo.Projekt Zlata pentljica se je rodil letos - v želji, da bi z zlatimi pentljicami opremili tekače na teku Štirih mostov, ki naj bi bil junija letos v Škofji Loki. To bi bil prvi tek v Sloveniji in v Evropi, kjer bi vsi tekači tekli v podporo otrokom z rakom, a je izvedba zaradi covid-19 letos žal odpadla.September je mednarodni mesec ozaveščanja o raku pri otrokih.Foto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STAFoto: Bor Slana/STA