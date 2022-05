Predsednik republike Borut Pahor na obisku slovenske manjšine v Videmski pokrajini: »Prihajam med ljudi, ki jim pripadam«

Besedilo govora predsednika republike (Velja govorjena beseda!):

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes obiskal slovensko manjšino v Videmski pokrajini.Predsednik republike se je na povabilo Tatjane Rojc, senatorke Italijanske republike, in Slovenskega kulturnega društva Rečan – Aldo Klodič na Lesah v Občini Grmek udeležil odprtja 34. festivala Senjam beneške piesmi. Predsednik Pahor je imel na odprtju festivala slavnostni nagovor, v katerem je poudaril pomen sožitja in skupne evropske domovine, ki ji pripadata slovenski in italijanski narod. V imenu države in ljudi se je zahvalil slovenski manjšini za zvestobo in predanost slovenskemu jeziku, kulturi, tradiciji in vsemu, kar jih določa kot Slovence.Foto: Daniel Novakovič/STASenjam beneške piesmi je tridnevni glasbeni festival, ki pomembno prispeva k ohranitvi domačih narečij in razvoju glasbe na Videmskem, še posebej med mladimi. Je »velik praznik naše besiede an naše glasbe« povedo v Slovenskem kulturnem društvu Rečan – Aldo Klodič. Na otvoritvenem večeru festivala so nastopili otroci Državne večstopenjske šole s slovensko-italijanskim dvojezičnim poukom Pavel Petričič v Špetru, ki so predstavili najlepše pesmi preteklih festivalov.Foto: Daniel Novakovič/STAPred odprtjem festivala se je predsednik Pahor v prostorih Slovenskega kulturnega društva Rečan – Aldo Klodič srečal s predstavniki slovenske manjšine v Italiji. Srečanja so se udeležili predstavnice in predstavniki obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji – Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Sveta slovenskih organizacij – ter predstavniki društev in organizacij iz Kanalske doline, Rezije, Nadiških dolin in Terske doline. Srečanja se je udeležila tudi senatorka Tatjana Rojc.Foto: Daniel Novakovič/STASogovorniki so v daljšem in iskrenem pogovoru predsedniku republike predstavili izkušnje in izzive, s katerimi se soočajo kot pripadniki slovenske manjšine. Skupaj s predsednikom Pahorjem so se spomnili pomembnih nedavnih dosežkov pri uveljavljanju pravic slovenske manjšine v Italiji, kot zgodovinski dosežek pa so izpostavili vrnitev Narodnega doma v lastništvo Slovencev. Predsedniku republike so se zahvalili za njegovo podporo v tem procesu in vlogo, ki jo ima v odnosih med slovenskim in italijanskim narodom, pri katerih je poseben navdih njegovo iskreno prijateljstvo z italijanskim predsednikom Mattarello. Predsednik Pahor se je predstavnikom manjšine zahvalil za sodelovanje skozi desetletje njegovih obeh mandatov ter za njihova prizadevanja k ohranjanju vsega, kar jih določa kot Slovenke in Slovence.V imenu vseh Slovenk in Slovencev iz Videmske pokrajine je predsedniku republike dobrodošlico na odprtju festivala izrekla senatorka Italijanske republike Tatjana Rojc. Dejala je, da je današnji obisk predsednika Pahorja za Slovenke in Slovence na Videmskem posebej pomemben, saj potrjuje, da so skupaj z matico del enega skupnega naroda. Zahvalila se mu je z besedami, da je s svojim delovanjem za dobro Slovenk in Slovencev v zamejstvu postavil temelje za vrednotenje zgodovine in za nov pogled na prihodnost.Foto: Daniel Novakovič/STA