Predsednik Pahor: Zahodni Balkan je za EU zamrznjena priložnost zaradi zavlačevanja širitve

V nadaljevanju je besedilo govora predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je udeležil 16. Strateškega foruma Bled (BSF), katerega osrednja tema je prihodnost Evrope ter poziv k povečanju njene odpornosti za učinkovitejše odzivanje na aktualne in prihodnje izzive. Predsednik Pahor je imel osrednji govor na panelu voditeljev o širitvi EU na Zahodni Balkan.Predsednik Pahor je imel osrednji govor na panelu o širitvi EU na Zahodni Balkan, ki sodi v sklop Konference o evropski prihodnosti. Kot ustanovitelj in sovoditelj pobude Brdo-Brijuni Process ter gostitelj nedavnega srečanja voditeljev pobude maja na Brdu je slovenski predsednik poudaril pomen hitrejšega širitvenega procesa za varnost, stabilnost in vzdržen razvoj držav te regije. Podprl je prizadevanja držav regije za tesnejše sodelovanje, zlasti pobudo Open Balkans Initiative.Foto: Daniel Novakovič/STA