Končana posvetovanja pri predsedniku republike o kandidatih za predsednika Računskega sodišča in za viceguvernerja-člana Sveta Banke Slovenije

Predsednik republike Borut Pahor po končanem drugem krogu posvetovanj z vodji poslanskih skupin državnega zbora o kandidatih za predsednika Računskega sodišča in za viceguvernerja Banke Slovenije ugotavlja, da ima za mesto predsednice Računskega sodišča Republike Slovenije potrebno podporo kandidatka Jana Ahčin.



Za mesto viceguvernerja-člana Sveta Banke Slovenije poslanske skupine vladne koalicije predsedniku republike predlagajo kandidata izven javnega poziva, mag. Milana Martina Cvikla, ki uživa potrebno podporo za izvolitev. Mag. Milan Martin Cvikl je predsednika republike seznanil, da daje soglasje h kandidaturi za viceguvernerja Banke Slovenije.



Predsednik Pahor ocenjuje, da oba omenjena kandidata izpolnjujeta strokovne kriterije in imata potrebne izkušnje za opravljanje funkcije, za katero sta predlagana. Oba kandidata uživata potrebno podporo poslank in poslancev Državnega zbora Republike Slovenije. Predsednik republike načrtuje, da bo oba predloga kandidatur z obrazložitvama v državni zbor poslal v začetku naslednjega tedna.