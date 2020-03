V Predsedniški palači potekalo izredno srečanje štirih predsednikov (4P)

Danes je v Predsedniški palači potekalo izredno srečanje štirih predsednikov (4P). Predsednik Republike Slovenije se je po posvetovanju s predsednikom državnega zbora Igorjem Zorčičem, predsednikom vlade Janezom Janšo in predsednikom državnega sveta Alojzom Kovšco odločil, da skliče izredno srečanje štirih predsednikov, ki sicer poteka tradicionalno enkrat letno, v decembru.Gre za prvo srečanje štirih predsednikov po nedavni izvolitvi nove vlade in novega predsednika državnega zbora.Predsedniki so govorili o delovanju političnih institucij v času krize, o njihovem sodelovanju in skupnih prizadevanjih za politično enotnost za usklajeno delovanje.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STA