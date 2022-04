Predsednik Pahor ob mednarodnem dnevu knjig za otroke v Predsedniški palači otrokom priredil živahen sprejem, posvečen Eli Peroci in njeni Muci Copatarici

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je ob mednarodnem dnevu knjig za otroke v Predsedniški palači priredil poseben sprejem, ki je bil posvečen 100-letnici rojstva pisateljice Ele Peroci in 65-letnici Muce Copatarice.Sprejema so se udeležili otroci iz ljubljanskih vrtcev Franceta Prešerna, Miškolin in Trnovo. Na povabilo predsednika republike so se sprejema udeležili tudi otroci iz Ukrajine, ki so zatočišče pred vojno našli v Sloveniji in bivajo v nastanitvenem centru v Logatcu.Predsednik republike je v nagovoru poudaril, da nas branje spremlja vse življenje, bralna kultura pa se rodi skupaj z nami in z nami tudi odrašča, zato jo moramo negovati in krepiti. Navzoče otroke je spodbudil, naj še naprej radi berejo, saj bodo tako življenje doživeli v vsej lepoti in raznolikosti. Predsednik Pahor se je ob letošnjem mednarodnem dnevu knjig za otroke posebej poklonil slovenski pravljičarki Eli Peroci. »Ela Peroci je ustvarila dragocen pravljični opus, ki je požlahtnil slovensko književnost in zaznamoval generacije slovenskih otrok,« je dejal in v imenu države izrazil hvaležnost Eli Peroci za vse dobre besede in ljubeznive spodbude, ki jih je bila tekom življenja in ustvarjanja podarila otrokom.Foto: Bor Slana/STANa sprejemu je predsednik Pahor Slovenski sekciji pri Mednarodni zvezi za mladinsko književnost IBBY ob 30-letnici delovanja vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za spodbujanje bralne kulture med mladimi ter širjenje sporočil miru, sožitja in povezovanja. »Knjige za otroke razumete kot medij, ki nas od zibelke naprej nagovarja k večnim sporočilom miru, prijateljstva, spoštovanja in zmage dobrega nad zlim. S temi sporočili mladi bralci odrastejo, v srcu in zavesti pa nosijo preproste, a dragocene pravljične modrosti,« je ob vročitvi Zahvale dejal predsednik republike. Zahvalo je v imenu sekcije sprejela predsednica dr. Tina Bilban. Predsedniku republike se je zahvalila, da je prepoznal pomen mladinske književnosti in spodbujanja bralne kulture, kar je eno od osrednjih poslanstev Slovenske sekcije IBBY. Posebej se je zahvalila sodelavcem, brez katerih sekcija ne bi mogla uresničevati tega poslanstva, nato pa je prebrala letošnjo poslanico ob mednarodnem dnevu knjig za otroke, ki jo je pripravila kanadska sekcija IBBY.Foto: Bor Slana/STAOtroci so si zatem ogledali lutkovno uprizoritev najbolj priljubljene pravljice Ele Peroci Muca Copatarica, ki je prvič izšla pred 65 leti, leta 1957. Predstavo je uprizorilo Lutkovno gledališče Fru Fru.Foto: Bor Slana/STAOb prazniku knjig za otroke je predsednik republike skupinam otrok podaril knjigo Med pravljice, ki je izšla ob 100. obletnici rojstva Ele Peroci, posebna darila pa so dobili tudi otroci iz Ukrajine.Foto: Bor Slana/STASprejema so se udeležili tudi prva predsednica Slovenske sekcije IBBY Tanja Pogačar, predsednica Sekcije za mladinsko književnost pri Društvu slovenskih pisateljev Nataša Konc Lorenzutti, predsednik Bralne značke Slovenije Marko Kravos in generalna sekretarka Manca Perko ter vodja Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo Pionirska mag. Darja Lavrenčič Vrabec.Foto: Bor Slana/STAMednarodni dan knjig za otroke od leta 1967 obeležujemo 2. aprila, na dan, ko se je leta 1805 rodil danski pravljičar Hans Christian Andersen. Predsednik republike mednarodni dan knjig za otroke obeležuje skupaj najmlajšimi obiskovalci Predsedniške palače. S Slovensko sekcijo IBBY je leta 2015 in 2017 priredil poseben sprejem, tradicionalno pa je pokrovitelj Bralne značke Slovenije in nacionalnega meseca branja.Slovenska sekcija pri Mednarodni zvezi za mladinsko književnost (IBBY) je bila ustanovljena 15. aprila 1992, 7. septembra 1992 pa je bila na kongresu IBBY v Berlinu sprejeta v članstvo Mednarodne zveze za mladinsko književnost kot nacionalna sekcija.Foto: Bor Slana/STA