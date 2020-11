Predsednik republike čestital Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ob 100. obletnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih v Sloveniji

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je čestital Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije ob 100. obletnici organiziranega delovanja slepih in slabovidnih v Sloveniji. Ob tem jubileju je predsednik Pahor podpisal Ukaz o podelitvi državnega odlikovanja zlati red za zasluge, ki ga Zveza prejme za izjemne zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih in pri spodbujanju njihovega vključevanja v družbo ter za uspehe pri uveljavljanju novih, izvinih rešitev za temeljna vprašanja slepote in slabovidnosti.

Besedilo čestitke predsednika republike v nadaljevanju. Velja govorjena beseda!

"Spoštovani,



pred natanko sto leti sta dva zanesenjaka, Franc Dolinar in Alojz Levstik, ustanovila Društvo za podporo slepim, s čimer sta pričela dolgo, organizirano tradicijo spodbujanja enakosti in medsebojne pomoči.



In danes ponovno živimo v razmerah, ko resnično potrebujemo drug drugega.

Ko je naša človečnost še posebej na preizkušnji.

Ko nikogar ne smemo pustiti zadaj.

Prav aktualne zdravstvene okoliščine nas opominjajo na nujnost po vključujoči družbi in po solidarnosti, ki je zdaj dobesedno življenjskega pomena.



Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije že sto let osvešča slovensko javnost o življenju in delu slepih in slabovidnih. Posebej letos si zaslužite vso priznanje in čestitke za dolgoletna prizadevanja, ki izboljšujejo družbo, jo delajo bolj vključujočo, bolj solidarno in bolj človeško.



Ob tej častitljivi obletnici delovanja vaše organizacije sem se odločil da vas odlikujem za izjemne zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih in pri spodbujanju njihovega vključevanja v družbo ter za uspehe pri uveljavljanju novih, izvinih rešitev za temeljna vprašanja slepote in slabovidnosti. Veselim se, da vam bom lahko kmalu osebno vročil zlati red za zasluge.



Vse dobro in upam, da se kmalu vidimo.



Iskrene čestitke in ostanite zdravi!"