Ob mednarodnem dnevu starejših predsednik Pahor sprejel vodstvo Festivala za tretje življenjsko obdobje

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel vodstvo Festivala za tretje življenjsko obdobje (F3ŽO), ki letos obeležuje jubilejno 20. obletnico obstoja. Glede na epidemiološko situacijo v državi so se organizatorji odločili, da dogodek odložijo v jesen 2021. Predsednik Pahor je potrdil, da bo častni pokrovitelj jubilejnega F3ŽO tudi naslednje leto.Andrej Jus, podpredsednik programskega sveta Festivala, je uvodoma spomnil, da urad predsednika festival podpira od njegovega začetka. Festival je edinstven, saj združuje vse deležnike na področju skrbi za starejše. Posebno pozornost pa namenja organizaciji aktivnosti za starejše. Slovenija po njegovem mnenju potrebuje objektiven pogled na tretje in četrto življenjsko obdobje. Na Festivalu zato vsako leto izpostavljajo probleme, s katerimi se sooča starejša generacija. Letos so, zaradi posledic epidemije, starejši med najbolj ogroženimi in zato je potrebno njim posvetiti posebno pozornost.Sogovorniki so pozdravili predlog Zakona o dolgotrajni oskrbi. Ob tem so posebej poudarili, da se morajo v vsebini zakona prepoznati vse generacije, saj bomo le tako lahko ustvarjali vključujočo družbo.Generalna skupščina Organizacije združenih narodov je leta 1990 1. oktober razglasila za mednarodni dan starejših - z namenom, da bi vsako leto na ta dan s še posebno pozornostjo razpravljali in razmišljali o različnih vprašanjih, povezanih s starejšimi ljudmi.Foto: Bor Slana/STA