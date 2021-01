Predsednik republike obiskal Postojno in se sestal s štabom Civilne zaščite za Notranjsko

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes sestal s štabom Civilne zaščite za Notranjsko. Predsednika Pahorja so sprejeli župan občine Postojna Igor Marentič, poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan in poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk. Na pogovoru so nekateri člani štaba in predstavniki policije predsednika Pahorja seznanili z izvedenimi aktivnostmi civilne zaščite ob prvem in drugem valu nove koronavirusne bolezni v Sloveniji in na Notranjskem. Sogovorniki pa so izpostavili tudi težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.Foto: Daniel Novakovič/STAPo uvodni seznanitvi se je predsednik Pahor pred Bolnišnico za ženske bolezni in porodništvo Postojna srečal z njenim vodstvom in vodstvom Zdravstvenega doma Postojna. Vodstvo zdravstvenega doma skupaj z zaposlenimi izvaja primarno oskrbo pomoči potrebnim. Predsednik Pahor je izrekel hvaležnost vsem, ki na Notranjskem in drugod po Sloveniji pomagajo pri zajezitvi širjenja nove koronavirusne bolezni in premagovanju njenih posledic.Foto: Daniel Novakovič/STAV izjavi za javnost so se poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije Srečko Šestan, poveljnik Civilne zaščite za Notranjsko Sandi Curk in župan občine Postojna Igor Marentič zahvalili predsedniku Pahorju za obisk, vsem strukturam civilne zaščite, svojim sodelavcem in prostovoljcem pa za profesionalno opravljeno delo. Poveljnik Šestan je predsednika republike ob tej priložnosti povabil, da obišče še druge regijske centre civilne zaščite.Predsednik republike je v izjavi za javnost dejal, da nas čas epidemije preizkuša. Poudaril je tudi doslednost, razumljivost in prijaznost pri sporočanju ukrepov za zajezitev širjenja okužbe. “Vse to nas bo v teh težkih časih finalnega soočanja z epidemijo varovalo pred tem, da nas prevzame malodušje. Hvaležen sem vsem za izkazano dobroto, solidarnost in profesionalnost. Danes sem opravil zelo iskrene pogovore, vidim veliko skrbi, ne čutim pa strahu. Zbrati moramo skrajne moči, se zbrati in si pomagati,” je dejal predsednik Pahor.Znotraj regije so že v prvem valu izkazali pomoč državljankam in državljanom, ki so se iz tujine vračali v Slovenijo in bili napoteni na izvajanje karantene v Postojno. Bili so tudi med prvimi v Sloveniji, ki so organizirali in nudili zdravstveno oskrbo na domovih občank in občanov.