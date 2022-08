Predsednik Pahor na odprtju jubilejnega 60. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA Pomurskemu sejmu vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije

V nadaljevanju je besedilo slavnostnega govora predsednika Republike Slovenije. Velja govorjena beseda!

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je danes v Gornji Radgoni udeležil slovesnosti ob odprtju jubilejnega 60. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA. Predsednik Pahor je bil na prireditvi slavnostni govornik.Foto: Tamino Petelinšek/STAOb tej priložnosti je predsednik Pahor Pomurskemu sejmu vročil Zahvalo predsednika Republike Slovenije za 60 let uspešnega prirejanja mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma AGRA, ki spodbuja odličnost, povezovanje in mednarodno sodelovanje v kmetijstvu in živilstvu ter razvoj slovenskega podeželja. Zahvalo je prevzel predsednik uprave Pomurskega sejma Janez Erjavec.Foto: Tamino Petelinšek/STAPredsednik republike si je nato sejem ogledal v spremstvu ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko ter predsednika uprave Pomurskega sejma Janeza Erjavca.Foto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STA