Predsednik Pahor zaključil obisk v New Yorku s pogovorom z generalnim sekretarjem OZN Guterresom

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki se udeležuje visokih dogodkov in splošne razprave 76. zasedanja Generalne skupščine Organizacije združenih narodov (OZN), se je danes v New Yorku sestal z generalnim sekretarjem OZN Antóniom Guterresom. Predsednik Pahor je uvodoma izrazil zadovoljstvo, da letos Generalna skupščina ponovno poteka v živo.Predsednik Pahor in generalni sekretar Guterres sta spregovorila o nekaterih aktualnih globalnih vprašanjih, med drugim o boju proti podnebnim spremembam in spopadanju s pandemijo covid-19, njenimi zdravstvenimi vidiki in ekonomskimi posledicami. Predsednik Pahor je potrdil polno zavezanost Slovenije multilateralizmu in pripravljenost še naprej tesno sodelovati z OZN - vsi ti veliki problemi so globalni, je dejal, in rešimo jih lahko le skupaj.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSOb robu zasedanja generalne skupščine se je predsednik Pahor sestal tudi z zunanjim ministrom Ruske federacije Sergejem Lavrovom. Minister Lavrov je pozdravil odločitev, da se dan vsakoletne slovesnosti pri Ruski kapelici razglasi za Dan slovensko-ruskega prijateljstva. Predsednik Pahor je dejal, da je bila odločitev v Sloveniji zelo dobro sprejeta, saj Rusko kapelico že tradicionalno razumemo kot simbol vezi med Slovenci in Rusi, vsakoletna svečanost ob njej pa nas opominja na pomen miru. Sogovornika sta se strinjala, da si je potrebno prizadevati za dialog v prid miru in prijateljstva.Predsednik Pahor in ruski zunanji minister Lavrov sta spregovorila tudi o aktualnih mednarodnih vprašanjih. Največ pozornosti sta namenila odnosu med Evropsko unijo in Rusko federacijo. Predsednik Pahor je ocenil, da gre za pomanjkanje zaupanja na obeh straneh in da meni, da bi morali okrepiti dialog, ki v takih primerih edini lahko pomaga. V nadaljevanju sta predsednik in minister spregovorila tudi o aktualnih razmerah v Afganistanu.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSSlovenski predsednik se je danes na krajših srečanjih sestal tudi s predsednikom Zvezne Republike Nemčije Frank-Walterjem Steinmeierjem in predsednikom vlade Luksemburga Xavierjem Bettelom.Ob robu zasedanja je predsednik Pahor spregovoril še s predsednikom Evropskega sveta Charlesom Michelom - govorila sta o vrhu o Zahodnem Balkanu, ki bo čez dva tedna na Brdu pri Kranju in s tem v zvezi o nekaterih dilemah in vtisih po pogovorih, ki jih je imel predsednik Pahor z voditelji iz regije v teh dneh v New Yorku.