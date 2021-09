Predsednik Pahor, minister za zdravje in predstavniki strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19 ponovno pozvali k cepljenju

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se je sestal z ministrom za zdravje Janezom Poklukarjem in predstavniki strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19. Govorili so o aktualnih razmerah, povezanih z epidemijo covida-19.Po končanem pogovoru so predsednik republike, minister in predstavniki strokovne skupine podali izjavo za javnost in ponovno pozvali državljanke in državljane k cepljenju.Foto: Tamino Petelinšek/STAFoto: Tamino Petelinšek/STA