Predsednik Pahor sprejel štiri pripadnice slovenske narodne manjšine, članice nacionalnih parlamentov vseh štirih sosednjih državah

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes sprejel štiri pripadnice slovenske narodne manjšine, članice nacionalnih parlamentov vseh štirih sosednjih državah.Srečanja so se udeležile Tatjana Rojc, senatorka zgornjega doma italijanskega parlamenta, Olga Voglauer, poslanka v avstrijskem zveznem parlamentu, Barbara Antolić Vupora, poslanka hrvaškega sabora in Erika Köleš Kiss, zagovornica porabskih Slovencev v madžarskem parlamentu in ministrica pristojna za področje odnosov med Republiko Slovenijo in avtohtono slovensko narodno skupnostjo v sosednjih državah ter med Republiko Slovenijo in Slovenci po svetu dr. Helena Jaklitsch.Gostje, članice nacionalnih parlamentov v svojih državah, so predsedniku Pahorju predstavile položaj slovenske manjšine v posamezni državi. Ob tem so vse poudarile, da se je v zadnjih letih ta občutno izboljšal in ocenile, da je tako tudi zaradi ‘stoletnih’, zgodovinskih dogodkov, kakršna sta bila vrnitev Narodnega doma v Trstu ob prisotnosti predsednika Pahorja in italijanskega predsednika Mattarelle in obeležitev 100. obletnice koroškega plebiscita ob prisotnosti predsednika Pahorja in avstrijskega predsednika Van der Bellna, pa tudi skupne slovesnosti ob 30-letnici delovanja Zveze Slovencev na Madžarskem ob prisotnosti slovenskega predsednika in madžarskega predsednika Aderja ter odkritje spomenikov Francetu Prešernu v Zagrebu in Ljudevitu Gaju v Ljubljani, na isti dan in v navzočnosti predsednikov Pahorja in Milanovića.Predsednik Pahor je dejal, da z zadovoljstvom ugotavlja, da nikoli v naši tridesetletni zgodovini nismo imeli tako dobrih odnosov z vsemi štirimi sosednjimi državami hkrati. Dodal je, da se v aktualni varnostni situaciji zdi, da je to še posebej pomembno. Dobri mednarodni odnosi se začnejo s sosedi in v tej smeri bo slovenski predsednik nadaljeval še naprej.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSFoto: Tamino Petelinšek/STA