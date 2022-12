Predsednik Pahor ob 33. obletnici sprejel predstavnike Zveze policijskih veteranskih društev Sever

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je danes, 30. novembra 2022, sprejel predstavnike Zveze policijskih veteranskih društev Sever. Pogovora so se udeležili dr. Tomaž Čas, predsednik, Alojzij Klančišar, podpredsednik, in Emerik Peterka, predsednik Policijskega veteranskega društva Ljubljana. Predsednik Pahor je gostom uvodoma čestital ob obletnici akcije Sever, ki jo bodo počastili z nocojšnjo slovesnostjo v Portorožu.Sogovorniki so se predsedniku Pahorju zahvalili za dobro sodelovanje in podporo v obeh predsedniških mandatih, ki se je odražala tako v udeležbah na njihovih prireditvah kot z organizacijo posebnih dogodkov in sprejemov v Predsedniški palači. Strinjali so se, da je pomembno ohranjati spomin na ta čas. Predsednik Pahor je ob tem izpostavil pomembno vlogo Združenja Sever in drugih veteranskih organizacij.Predsednik Pahor je delegacijo sprejel ob 33. obletnici akcije Sever; leta 1989 so takratni organi za notranje zadeve z odločno akcijo zaščitili demokratične procese v Sloveniji. S tem so omogočili razvoj nadaljnjih demokratičnih dogodkov in aktivnosti, prve demokratične volitve ter nastanek samostojne in neodvisne države Republike Slovenije.Ker je bilo to tudi zadnje srečanje predsednika Pahorja s predstavniki Združenja Sever v času njegovega opravljanja funkcije predsednika republike, se jim je zahvalil za sodelovanje in opravljanje njihovega poslanstva ter jim zaželel, da bi tudi v prihodnje dosegali zastavljene cilje.Foto: Nebojša Tejić/STA