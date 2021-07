Predsednik republike na slovesnosti ob dnevu slovensko-izraelskega prijateljstva in 100. obletnici rojstva izraelske narodne herojinje in pesnice Hane Seneš

Govor predsednika republike je objavljen v nadaljevanju. Velja govorjena beseda!

Zbrane sta nagovorila tudi Martina Legan Janžekovič, podžupanja občine Metlika, in Eyal Sela, veleposlanik Države Izrael. V kulturnem programu so slovenski in izraelski umetniki interpretirali Hanine pesmi, slovesnost pa so sklenili tamburaši Metliške folklorne skupine Ivan Navratil Metlika.Pred pričetkom slovesnosti pa sta spomin na Hano Seneš s padalskim skokom počastila slovenska padalka in izraelski padalec.Predsednik republike je bil na slovesnosti slavnostni govornik.Foto: Daniel Novakovič/STAFoto: Daniel Novakovič/STAHana Seneš je bila ena od 26 Židov, ki se je prostovoljno vključila v britanske obrambne sile. Na predvečer holokavsta so mnogi zapustili Evropo, da bi rešili svoje življenje - nekaj pa je bilo takšnih, ki so se pogumno vrnili, da bi rešili tudi druge. Hana Seneš se je v britanski vojski izučila za padalko, da bi pomagala preprečiti deportacijo madžarskih Judov v taborišča. V misiji še s tremi tovariši je 13. marca 1944 s padalom skočila na osvobojeno ozemlje v Beli Krajini in pristala v vasici pri Metliki na območju, ki so ga varovali partizani. Nekaj dni po pristanku so izvedeli, da so Nemci že okupirali Madžarsko, zato je ostala s partizani in domačini. Kot angleška vojakinja se je potem iz Bele Krajine odpravila peš preko Hrvaške do Budimpešte, kjer jo je junija 1944 na madžarski meji ujela policijska žandarmerija. Bila je obsojena na smrt in 7. novembra 1944, pri 23 letih, je umrla ter postala simbol upora in poguma. Hanina zgodba, njen neukrotljivi duh, skupaj z ganljivim dnevnikom in poezijo, ki ju je pisala, so danes navdih vsem, ki se upirajo sovraštvu in zatiranju.V Metliki so 17. julija 2011 obeležili 90. obletnico njenega rojstva. S spominskim skokom so se njenemu spominu poklonili slovenski in izraelski padalci, spominske slovesnosti pa se je udeležil tudi njen nečak Eitan Seneš.V čast spominu na Hano Seneš in na pobudo izraelskih obrambnih sil ter v sodelovanju z Ministrstvom za obrambo in Slovensko vojsko je bil pred slovesnostjo v Metliki na letališču Cerklje ob Krki izveden komemorativni padalski skok »Nebeška strela«. Komemorativni skok je izvedlo 100 izraelskih padalcev, pridružili pa so se jim še slovenski, hrvaški, madžarski in vojaški padalci iz Velike Britanije.Na pobudo predsednika republike v Sloveniji obeležujemo tudi dan slovensko-ameriškega prijateljstva in dan slovensko-britanskega prijateljstva. Najdaljšo tradicijo pa ima vsakoletno srečanje pri Ruski kapelici pod Vršičem, ki ga prav tako razumemo kot dan slovensko-ruskega prijateljstva.Dan slovensko-ameriškega prijateljstva in zavezništva obeležujemo od leta 2015 v Andražu nad Polzelo, kjer stoji spominska plošča v spomin osmim članom posadke, ki so ob tem izgubili življenje. S svojo prisotnostjo so dan prijateljstva med obema državama počastili številni vidni predstavniki Združenih držav Amerike. Na povabilo predsednika republike se je leta 2017 slovesnosti udeležil zdaj pokojni John McCain, senator Združenih držav Amerike, eden najvplivnejših in najuglednejših ameriških politikov in kandidat za predsednika ZDA.Na povabilo predsednika republike se je dneva slovensko-britanskega prijateljstva v Gornjem Suhorju pri Vinici leta 2019 udeležil princ Edvard, grof Wesseški, s katerim sta tedaj razglasila dan slovensko-britanskega prijateljstva. Spominsko obeležje zavezniškim članom posadke padlega bombnika B24 Liberator VI sta leto prej odkrila predsednik Pahor in takratna veleposlanica Velike Britanije in Severne Irske v Sloveniji Sophie Honey.Z dnevom slovensko-ruskega prijateljstva se zadnjo soboto v juliju pri Ruski kapelici na Vršiču spomnimo ruskih vojakov, ki jih je zasul snežni plaz med gradnjo ceste čez gorski prelaz Vršič. Na povabilo predsednika republike se je ob 100. obletnici njene postavitve, leta 2016, slovesnosti udeležil ruski predsednik Vladimir Putin.Z obeleževanjem dnevov prijateljstva se krepi sodelovanje med državami ter opominja na dolgoletne vezi, prijateljstvo in zavezništvo v najtežjih časih, o čemer se je predsednik Pahor nedavno pogovarjal v telefonskem pogovoru z novoizvoljenim predsednikom Izraela Jicakom Hercogom.Foto: Daniel Novakovič/STA