Predsednik republike prostovoljcem v Velenju: “Vi ste obraz dobrote naše družbe!”

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na povabilo Mladinskega centra Velenje danes obiskal prostovoljsko skupino, ki v času epidemije, pa tudi nasploh, izvaja različne projekte, ki so namenjeni starejšim in gibalno oviranim. V času soočanja z boleznijo COVID-19 se je kot izredno pomemben pokazal njihov projekt oskrbe starejših z nujno potrebnimi živili in zdravili - tako pomagajo osebam, za katere svojci ali znanci tega ne morejo opraviti.Predsednik republike je uvodoma nagovoril zbrane prostovoljce: “Vi ste obraz dobrote naše družbe. Brez te dobrote in brez občutka, da nihče ni pozabljen, skozi tako veliko preizkušnjo človečnosti ne bi mogli iti.” Povedal jim je, kako je konec marca, prvega meseca epidemije, virtualno vročil Jabolko navdiha - namenil ga je vsem anonimnim in tudi znanim dobrotnikom, ki v času spopadanja z novim virusom požrtvovalno in nesebično skrbijo, da življenje teče karseda normalno. Dejal je, da se bo potrudil, da bi repliko Jabolka navdiha tudi osebno podelil številnim med njimi, da bi se jim tako zahvalil za plemenito delo, ki je bilo in še bo opravljeno. V imenu Mladinskega centra Velenje je predsednika Pahorja pozdravil Marko Pritržnik, direktor centra, Andrej Cvernjak, vodja projekta Udarnik MC Velenje, pa se je predsedniku Pahorju zahvalil za obisk, ki ga on in prostovoljci doživljajo kot motivacijo za nadaljnje podvige. Podžupan Mestne občine Velenje Peter Dermol pa je spomnil, da je Velenje mesto solidarnosti in se še posebej zahvalil mladim prostovoljcem, ki so zagotovilo, da bo prostovoljstvo v mestu in družbi živelo še naprej.Predsednik Pahor je nato obiskal še Dom za varstvo odraslih Velenje. Pred domom se je v nagovoru vsem zaposlenim zahvalil, da skupaj, z dobroto v srcu in s solidarnostjo v delu premagujemo situacijo, ki je nismo mogli predvideti. Odkar je bila v Sloveniji pred mesecem dni razglašena epidemija, je bil to že sedmi obisk predsednika republike Boruta Pahorja v domovih za ostarele. Predsednik republike se je za te obiske odločil, ker meni, da v teh dneh predvsem starejši v domovih za ostarele, ločeni od svojih bližnjih in svojcev, potrebujejo upanje in zavedanje, da niso sami in pozabljeni. V teh časih potrebujemo sočutje in solidarnost, saj bomo le tako lahko skupaj, čeprav narazen, epidemijo preživeli kot skupnost, je prepričan. Obiski obenem pomenijo pomemben vir informacij o tem, kako epidemijo doživljajo stanovalci, zaposleni in vodstva domov za ostarele.Obisk je predsednik Pahor nadaljeval v Mariboru, kjer je obiskal še podjetje Henkel Maribor, ki v teh dneh obeležuje 30 let delovanja. Uvodoma je več kot sto zaposlenih pozdravil Christof Vollstedt, direktor družbe Henkel Maribor. Dejal je, da je obisk predsednika republike v podjetju velika čast za zaposlene, ki delajo kljub tveganjem okužbe in omejitvam gibanja. Predstavil je globalni program solidarnosti, v okviru katerega bo podjetje še dodatno doniralo svoje izdelke, tokrat Rdečemu križu Slovenije.Predsednik republike je spomnil, da je pred mesecem, ko smo v Sloveniji razglasili epidemijo, v nagovoru državljankam in državljanom dejal, da bo čas, ki prihaja, preizkušal naš značaj, našo skupnost kot celoto. »Mesec dni kasneje lahko s ponosom ugotovim, da smo kot posamezniki in kot skupnost pokazali najboljše človeške vrline, ki nam vlivajo samozavest za bodoče delovanje,« je dejal predsednik Pahor in dodal, da lahko vsled sprejetih ukrepov pristojnih institucij ugotavljamo, da se s krizo soočamo dobro, da smo uspeli zelo omejiti število okuženih in sploščiti krivuljo ki kaže tiste, ki potrebujejo zdravstveno oskrbo. Zahvalil se je vodstvu podjetja za donacije najbolj pomoči potrebnim in vsem zbranim čestital ob skorajšnji 30. obletnici.Foto: Nik Jevšnik / STAFoto: Nik Jevšnik / STAFoto: Daniel Novakovič / STA