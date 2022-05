Predsednik Pahor začel uradni obisk na Poljskem s pogovorom s študenti o evropski prihodnosti

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor se na povabilo predsednika Republike Poljske Andrzeja Dude mudi na uradnem obisku na Poljskem.Predsednik Pahor je prvi dan uradnega obiska pričel z obiskom Univerze v Varšavi, kjer ga je najprej sprejel rektor univerze Alojzy Nowak.Slovenski predsednik se je nato s študenti pogovarjal o evropski prihodnosti. Predsednik Pahor se je s takšnimi pogovori v zadnjih letih vključeval v Konferenco o prihodnosti Evrope, ki se je pred kratkim zaključila s sklepnim dogodkom na dan Evrope, 9. maja 2022, in z njimi nadaljuje.Predsednik Pahor je v uvodnem nagovoru poudaril, da je evropska ideja nekaj najbolj briljantnega, kar se je kdaj izoblikovalo kot politični koncept, da je darilo vsem nam in svetu, in da moramo biti ponosni, da jo imamo in pogumni, da jo ohranjamo in razvijamo.Predsednik Pahor je študentom povedal, da se je v preteklosti že večkrat zavzel za novo Konvencijo o evropski prihodnosti, ki bi pripeljala do nove evropske ustave in sčasoma vodila do Združenih držav Evrope.Ob tem je predstavil svoje prepričanje, da bi evropski državljani morali imeti možnost izvoliti evropskega predsednika oz. predsednico. Združene države Evrope po njegovem ne pomenijo talilnega lonca po vzoru ZDA, pač pa utrjevanje tesnejšega sodelovanja ob sočasnem spoštovanju različnih identitet.Predsednik Pahor je poudaril tudi, da se je ob poglabljanju evropske integracije potrebno zavzemati za njeno širitev, zlasti z državami Zahodnega Balkana, pa tudi tistimi vzhodnoevropskimi državami, ki to želijo.Študente je zanimal tudi predsednikov pogled na vojno v Ukrajini in razmere v Belorusiji ter kako okrepiti učinkovitost zunanje politike EU.Ob koncu predavanja se je predsednik republike srečal s študenti slovenistike na varšavski univerzi.Foto: Matjaž Klemenc/UPRSFoto: Matjaž Klemenc/UPRS